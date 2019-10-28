Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Ekim 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Ekim 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 446,55 lira, satış fiyatı ise 457,74 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı 279,05 lira, satış fiyatı 279,14 liradan işlem görüyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.