Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Haziran 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1600 lira seviyesinde işlem görüyor.



Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1601 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay başlamasının ardından önceki kapanışının hemen altında 1600 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 2 bin 630 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 620 liradan satılıyor.



Bugün 1909 dolar ile yaklaşık son üç buçuk ayın en düşük seviyesini test eden altının ons fiyatı, 1911 dolardan işlem görüyor.



Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini bildirdi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in temmuz toplantısında politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörüldüğünü anımsatan analistler, bu hafta açıklanacak verilerin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.



Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.890 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI