Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Fed'in faiz kararı öncesi ons altın 1.850 dolara çıkarak 2 ayın zirvesine yükselmişti. Fed'in para politikasında sıkılaşma mesajları altını sert düşürdü. Ons altın 20 gün sonra 1800 doların altına geriledi. Altında haftalık düşüş yüzde 2 buçuğu buldu.



Dolar/TL'nin 13,62 seviyesinde seyretmesine rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip eden gram altın, haftayı 782 lira civarında kapatmaya doğru ilerliyor.



Çeyrek altın 1.280 lira, Cumhuriyet altını da 5.229 liradan satılıyor.

Haftaya 1.835 dolar civarında başlayan ons altın, Fed'den gelen açıklamalar öncesinde 1.850 dolara kadar tırmandıktan sonra hızlı bir düşüş yaşadı.Uzmanlar tarafından teknik destek olarak işaret edilen 1.800 doların altına inen değerli metal, haftayı yüzde 2 düşüşle 1.798 dolar seviyesinde kapatmaya doğru ilerliyor.

Uzmanlar, şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının altının ons fiyatını baskıladığını, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle artan jeopolitik risklerin ise söz konusu düşüşü sınırladığını ifade etti.



Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.790 ve 1.760 doların destek 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

