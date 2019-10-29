Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Ekim 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Ekim 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 439,93 lira, satış fiyatı 450,93 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı 274,90 lira, satış fiyatı ise 275,01 liradan işlem görüyor.
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