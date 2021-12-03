Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Aralık 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

Altın fiyatları perşembe günü işsizlik maaşı başvurularının beklentiler az bir artış kaydetmesiyle gerilerken, altın yatırımcıları güvenli limanda fiyatların gidişatını anlamak için bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı.



Gram altın ise küresel altın fiyatlarının son bir ayın en düşük seviyelerinde olmasına rağmen dolar/TL'deki yükselişle 779 TL'nin üzerinde bulunuyor. Çeyrek altın 1,281 liradan alıcı bulurken, Cumhuriyet altını ise 5,234 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Haftaya 1.790 dolar civarında başlayan ons altın, piyasalarda risk iştahının azalmasıyla 1.805 doların üzerine tırmandıktan sonra Powell’ın varlık alımı azaltımı ile ilgili yorumlarıyla hızlı bir gerileme kaydetmişti. Sonrasında karışık seyir izleyen ons altın, ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 1.773 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL'deki yatay seyirle haftaya 713 TL seviyesinde başladıktan sonra küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen salı günü dolar/TL'nin 13,95 seviyesine ulaşmasıyla rekor tazeledi.

Gram altın, dolar/TL’deki yüksek seyrin devam etmesiyle 780 TL civarında bulunuyor.