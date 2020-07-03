Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın kuru fiyatları

Küresel piyasalar, ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve veri gündemi yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Hafta başından bu yana 389-395 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe 391 lira seviyelerinden başladı.



Aynı dakikalarda çeyrek altın 641 lira, Cumhuriyet altını da 2.554 liradan satılıyor.

Altının onsu ise 1.776,24 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de





Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların önemli destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.



ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?