Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Ağustos 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1657 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 primle 1653 liradan tamamladı.
Çeyrek altın 2 bin 720 liradan, cumhuriyet altını 10 bin 990 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dün 0,9 artışla 1.938 dolardan kapanışının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 1935 dolardan işlem görüyor.
Analistler, işgücü piyasasının yavaşlamasından ötürü ABD'de iş açılışlarının temmuz ayında yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yapılacak olan para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağı beklentilerinin güçlendiğini bildirdi.
Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında yüzde 86,5 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı ifade eden analistler, yüzde 13,5 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceğinin fiyatlandığını kaydetti.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik beklentilerinin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç, 1.920 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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