Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Ekim 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Ekim 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 440,82 lira, satış fiyatı 451,81 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatı alış 275,44 lira, satış fiyatı ise 275,58 lira seviyesinde yer alıyor.

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ntv.com.tr 30.10.2019 - 07:19

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