Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Ekim 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları, Ortadoğu'da çatışmaların şiddetlenmesinin güvenli liman olarak varlıklara olan talebi artırmasıyla 2 bin dolar seviyesine yakın seyrederken yatırımcılar da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını bekliyorlar.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin dolar sınırında işlem görüyor.

Altının gram fiyatı 1816 lira, çeyrek altın 2 bin 972 liradan satılıyor.



ÇARŞAMBA FED KARARI BEKLENİYOR



İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler piyasaların odağında yer almaya devam ederken, ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in çarşamba günkü kararları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın bu hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocak toplantıları için öngörüler sınırlı da olsa değişmeye başladı.



Analistler, özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini kaydederek, Fed'in ekonomiyi soğutmak için attığı ultra şahin adımlara karşın istenilen sonuçlara henüz ulaşamadığını bildirdi.



AVRUPA'DA BOE KARARI İZLENECEK



Avrupa'da perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI