Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 624,44 lira, satış fiyatı ise 640,21 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 390,13 lira, satış fiyatı 390,44 lira seviyesinde yer alıyor.

ntv.com.tr 30.06.2020 - 07:30

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın kuru fiyatları

Ayrıntılar geliyor...

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...