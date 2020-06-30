Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 624,44 lira, satış fiyatı ise 640,21 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 390,13 lira, satış fiyatı 390,44 lira seviyesinde yer alıyor.
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