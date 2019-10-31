Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ekim 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ekim 2019 anlık ve güncel gram altın alış fiyatı 274,77 lira, satış fiyatı 274,81 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın alış fiyatı 440,25 lira, satış fiyatı ise 450,86 lira seviyesinde yer alıyor.

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31.10.2019 - 07:32

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