Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Mart 2021 anlık ve güncel  altın kuru fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Hafta başından bu yana dolar kurunua paralel olarak yükselişini sürdüren altının gram fiyatı, 450 liradan işlem görüyor. Ons ise düşüşte. Ons altın 1.679,85 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 735 lira, Cumhuriyet altını ise 3.023 liradan satılıyor.

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Analistler, altının ons fiyatının, tekrar yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin etkisiyle değer kaybettiğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki yükselişin altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.



Ons altında 1.700 ve 1.675 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 1.746 doların direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Yurt içi piyasalar bugün TÜİK tarafında açıklanacak Şubat ayı dış ticaret istatistiklerini ve Mart ayı ekonomik güven endeksini takip edecek.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?