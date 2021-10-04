Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Ekim 2021 güncel altın fiyatları

altın fiyatları, doların küresel piyasalarda güç kazanması ve ABD Hazine tahvili faizlerinin yükselmesiyle düşerken, geçen hafta ABD istihdam verisinin beklentileri değiştirmesi sonrası dolardaki zayıflama ve faizlerdeki düşüşle yeniden yükseldi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ağustos ve eylül ayının büyük kısmını dar bir fiyat aralığında geçiren gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL'deki yükselişle bu dar bantı yukarı yönlü kırmıştı. 500 TL'nin üzerinde yatay bir seyir izleyen gram altın, temmuz ortasından bu yana en yüksek seviyelerde bulunuyor.

Fed'in valrık alımı azaltımına dair mesajlarıyla geçen hafta perşembe gününü 5 ayın en düşüğünde kapatan ons altın, yeni haftaya istihdam piyasası görünümünden destek bularak girdi.