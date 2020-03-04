Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Mart 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı 322,4 TL'den güne başladı.

Çeyrek altın aynı saatlerde 521,1 TL'den işlem görüyor.

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitmesi sonrası altın yükselişe geçti.



Ons altın fiyatı yüzde 3 artarak 1.650 doların üzerine çıktı. Bu 2016 yılından bu yana kaydedilen en hızlı gün içi yükselişi olarak kayıtlara geçti.



Bu durum içeride gram altına da yansıdı. Altının gramı 324 liraya çıktı.



Altındaki yükselişi dolar/TL'deki düşüş sınırladı.



Gram altın 24 Şubat'ta 334 liraya çıkarak rekor kırmıştı.

KARARDA CORONA VİRÜS ETKİSİ

ABD Merkez Bankası (Fed), ülke ekonomisini Corona virüsü salgınının etkisinden korumak için politika faizini 50 baz puan birden düşürerek faizleri yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Karar oybirliğiyle alındı.

Öte yandan Fed'in kararıyla birlikte altında sert bir yükseliş yaşandı. Altının onsu 1603 dolardan 1635 dolara yükseldi.

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