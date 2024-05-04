Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Mayıs 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ANLIK FİYATLARI

Gram altın, 2 bin 393 Türk Lirası civarında seyretti.

Çeyrek altın ise 4 bin 19 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

Cumhuriyet altını 16 bin 2 lira, yarım altın ise 8 bin 38 lira civarında işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları - 1 Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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