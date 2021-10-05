Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Ekim 2021 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını 3.350 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Ekim 2021 güncel altın fiyatları...

ntv.com.tr 05.10.2021 - 09:13

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Ekim 2021 güncel altın fiyatları

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Dolar kuru bugün ne kadar? (5 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (5 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

Altın, güçlenen dolar ve yükselen ABD Hazine tahvili faizleri sonrasında düştü. gram altın ise dolar/TL ve küresel altın fiyatlarının birbirini dengelemesiyle 500 TL civarında bulunuyor.

Ağustos ve eylül ayının büyük kısmını dar bir fiyat aralığında geçiren gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL'deki yükselişle bu dar bantı yukarı yönlü kırmıştı. 500 TL civarında yatay bir seyir izleyen gram altın, temmuz ortasından bu yana en yüksek seviyelerde bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ons altın, salı günü tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolardaki güçlenmeyle birlikte 1.758 dolar seviyesinde bulunuyor.

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