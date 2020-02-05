Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Şubat 2020  anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 479,42 lira, satış fiyatı ise 491,40 liradan işlem görüyor. Gram altının alış fiyatı spot piyasada 299,58 lira, satış fiyatı ise 299,69 lira seviyesinde yer alıyor.

altın6.jpg

Ayrıntılar geliyor...

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...