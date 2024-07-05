Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 474 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 474 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 474 bin lira oldu. Dün standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 480 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında işlem hacmi 1 milyar 429 milyon 482 bin 139,72 lira, işlem miktarı ise 574,11 kilogram oldu.
Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 477 milyon 921 bin 297,93 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ile Gülkay Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Altın Kuru
- Türkiye
- Ons Altın
- Tam Altın
- Çeyrek Altın
- Altın
- Ekonomi
- Gram Altın
- Altın Fiyatları
- Son Dakika Haberleri
- Cumhuriyet Altını