Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Ekim 2021 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı 501,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını 3.350 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Ekim 2021 güncel altın fiyatları...

ntv.com.tr 06.10.2021 - 09:27

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Ekim 2021 güncel altın fiyatları

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Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolardaki kuvvetlenmeyle beraber salı günkü yükselişinden sonra yeniden geriledi. Gram altın ise dolar/TL ve küresel altın fiyatlarının birbirini dengelemesiyle 501 TL civarında bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Fed’in varlık alımı azaltımına dair mesajlarıyla geçen hafta perşembe gününü 5 ayın en düşüğünde kapatan ons altın, yeni haftaya istihdam piyasası görünümünden destek bularak girmişti. Çarşamba günü tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolardaki güçlenmeyle birlikte düşüş kaydeden ons altın, 1.752 dolar seviyesinde bulunuyor.

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