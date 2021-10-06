Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Ekim 2021 güncel altın fiyatları

altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolardaki kuvvetlenmeyle beraber salı günkü yükselişinden sonra yeniden geriledi. Gram altın ise dolar/TL ve küresel altın fiyatlarının birbirini dengelemesiyle 501 TL civarında bulunuyor.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



Fed’in varlık alımı azaltımına dair mesajlarıyla geçen hafta perşembe gününü 5 ayın en düşüğünde kapatan ons altın, yeni haftaya istihdam piyasası görünümünden destek bularak girmişti. Çarşamba günü tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolardaki güçlenmeyle birlikte düşüş kaydeden ons altın, 1.752 dolar seviyesinde bulunuyor.