Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Haberler - ntv.com.tr 06.01.2022 - 09:16
Altın fiyatları, yatırımcıların Fed tutanaklarının daha şahin politikalara işaret etmesine odaklanmasıyla geriledi.
Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL'nin yükselmesiyle 795 lira civarında bulunuyor.
Çeyrek altın 1.301 lira, Cumhuriyet altını da 5.312 liradan satılıyor.
Fed'in son toplantısına ait tutanaklarda yetkililer, Omicron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini fakat arz sıkıntılarının beklenenden daha hızlı sürebileceğini öngördüklerini açıkladı.
Yeni yılın ilk işlem gününde 30 dolara yakın düşüş kaydettikten sonra yatay seyreden ons altın, fiyatlamalarda yaşanan düzeltme sonrasında 1.814 dolar civarında seyrediyordu. Ons altın, Fed tutanaklarının yayımlanması ve şahin politikaların süreceğine yönelik beklentilerle bugün 1.802 dolara geriledi.