Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 478,09 lira, 490,07 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. Gram altın ise spot piyasada 298,77 lira alış fiyatı, 298,81 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

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