Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Ağustos 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

Altın fiyatları her geçen gün biraz daha yükseliyor.

İki haftayı aşkın süredir her gün rekor kıran gram altında yeni rekor seviyesi 485 lira.

Uzmanlar, son artışta döviz kurlarındaki yükselişin etkili olduğunu söylüyor.

Bugün altının gram fiyatı 481 lira seviyelerinde, ons altın 2,052 dolar, çeyrek altın 789,4 TL , Cumhuriyet altını ise 3.141 lira seviyelerinde.

GRAM ALTININ AYLIK YÜKSELİŞİ

Bu arada dikkat çeken sadece altın değil gümüş satışı yapan yerlerin önünde de kuyruklar oluştu.

Şu dakikalarda gümüşün gram fiyatı 6,64 TL.

ALTIN VE DÖVİZDE YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?