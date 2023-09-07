Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Eylül 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Eylül 2023 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Eylül 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ANLIK FİYATLARI

Yeni haftanın ilk günü 7 Eylül sabahında 1937 dolara alıcı bulurken, 1680 liradan el değiştiriyor.

Güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 2745 lira

Yarım altın 5509 lira

Cumhuriyet altını 10985 lira

Gremse altın 27143 liradan satılıyor.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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