Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Kasım 2019 anlık ve güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 274,8 lira seviyesinde seyrediyor.



Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,4 artışla 275,7 liradan tamamladı.



Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 274,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını da 1.829 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.487 dolar seviyesinde seyrediyor.



Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumu haber akışının altının ons fiyatındaki geri çekilmede etkili olduğunu, azalan jeopolitik risklerin de bu harekete destek verdiğini söyledi.



Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı konuşmaların da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.482 doların destek, 1.515 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 274 liranın destek olarak öne çıktığını belirtti.

