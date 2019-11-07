Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 441,98 lira, satış fiyatı 453,02 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı 276,19 lira, satış fiyatı ise 276,28 liradan işlem görüyor.
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