Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 478,51 lira, satış fiyatı ise 490,48 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın ise aynı saatlerde 299,03 lira alış fiyatı, 299,13 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

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