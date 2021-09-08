Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Eylül 2021 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 484 lira seviyesinde işlem görüyor.



Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 481,9 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni güne dolar kurundaki yükselişin etkisiyle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 483,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını da 3.240 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 1,6'lık düşüşün ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.796 dolardan alıcı buluyor. Dolar/TL ise yüzde 0,3 değer kazanarak 8,3750 seviyesine çıktı.



Analistler, küresel ölçekte enflasyondaki artış eğilimine karşın zayıf istihdam piyasası ve yeni tip corona virüs (Covid-19) varyantlarının ekonomik toparlanmaya zarar vereceğine ilişkin endişelerin dolara olan talebi artırdığını söyledi.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Artan dolar talebinin, uluslararası piyasada altın ve diğer emtia fiyatlarını baskıladığına işaret eden analistler, yurt içinde ise dolar kurundaki yükselişin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.



Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.