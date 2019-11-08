Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

Altının gram fiyatı 271,8 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446,1 lira, Cumhuriyet altını da 1.818 liradan satılıyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumu haber akışının altının ons fiyatındaki geri çekilmede etkili olduğunu, azalan jeopolitik risklerin de bu harekete destek verdiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.482 doların destek, 1.515 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 274 liranın destek olarak öne çıktığını belirtti.