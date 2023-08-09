Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Ağustos 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Ağustos 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Ağustos 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

9 Ağustos sabahında  1930 dolara alıcı bulurken, gram altın 1677 liradan el değiştiriyor.

Güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 2837 lira

Yarım altın 5.676 lira

Cumhuriyet altını 11.301 lira

Gremse altın 28.186 liradan satılıyor.

ANLIK FİYATLARI


Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Ağustos 2023 güncel altın kuru fiyatları - 1 Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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