Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın kuru alış satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 591, 62 lira, satış fiyatı ise 606,28 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 369,40 lira, satış fiyatı ise 370,01 liradan işlem görüyor.

09.06.2020 - 07:40

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın kuru alış satış fiyatları

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