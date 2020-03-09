Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Mart 2020 anlık ve güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, yeni haftaya 330 lira seviyesinin üzerinde başladı.

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın uluslararası piyasalarda rekor kırarak 338 lira seviyelerine çıksa da şu dakikalarda 332,28 lira seviyelerinde yer alıyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 534,52 lira, Cumhuriyet altını da 2201 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.700 doların üzerini görse de şu dakikalarda 1.673,97 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının küresel ekonomiye olası etkilerinin yatırımcıları tedirgin etmeye devam ettiğini belirterek, buna bağlı olarak varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını kaydetti.

Finansal istikrarı korumak amacıyla merkez bankalarının genişlemeci para politikasına yöneldiğine dikkati çeken analistler, bu durumun altın fiyatlarını yukarı yönde desteklediğini ifade etti.

Uzmanlar, başlayan ateşkes sürecinde Suriye'deki gelişmelerin takip edileceğini kaydetti.



Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

NTV EKİBİNİN ATEŞKES BÖLGESİ İZLENİMLERİ