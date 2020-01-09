Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 474,38 lira, satış fiyatı ise 486,25 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı 296,41 lira, satış fiyatı 296,50 liradan işlem görüyor.

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