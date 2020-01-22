Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Son dakika 22 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın fiyatları

Çeyrek altın 482 lira ve Cumhuriyet altını 1.975 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Ocak 2020 anlık ve güncel altın fiyatları...

altın12.jpg

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Ocak 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Ocak 2020 dolar - euro fiyatları)

Altının gram fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 296,8 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 482 lira, Cumhuriyet altını da 1.975 liradan satılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargılama sürecinin başlaması ile gözler oturumlardan gelecek açıklamalara çevrilirken, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle tedirginliğe neden olan koronavirüsüne ilgili gelişmeler de gündemin odağındaki yerini koruyor.

Analistler, küresel piyasalarda oluşan tedirginliğin düne kıyasla azaldığını ve buna bağlı olarak emtia fiyatlarının gerilediğini ifade etti.

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.554,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...