Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Son dakika 9 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı dün ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası dolar kuru ile paralel olarak düşüşü ivme kazandı. Dün 309 lira seviyelerini test eden gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,88 değer kaybı yaşayarak 293 lira seviyelerine kadar geriledi.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 494,46 lira, yarım altın 988,92 lira, Cumhuriyet altını 2.031 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı da dolar kurundaki düşüşle paralel değer kaybı yaşayarak 1.548 dolarda bulunuyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki açıklamaları sonrası ABD ile İran arasındaki gerilimin azaldığını belirterek, buna paralel dünya borsasında yükseliş, petrol ve altın fiyatlarında düşüşler görüldüğünü ifade etti.

İran'ın saldırganlığına ekonomik yaptırımlar ile karşılık verileceğini dile getiren Trump, ayrıca NATO'nun Orta Doğu sürecine daha çok müdahil olmasını isteyeceğini kaydetti.



Karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların gündeme gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasının, piyasalarda iyimserliği artırdığını dile getiren analistler, Türk lirası varlıklarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini söyledi.

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