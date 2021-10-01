Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Ekim 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Ekim 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 800,74 lira, satış fiyatı 820,78 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 500,47 lira, satış fiyatı 500,76 liradan işlem görüyor.

01.10.2021 - 08:24

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Ekim 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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