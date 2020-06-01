Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Haziran 2020 anlık ve güncel altın alış satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Haziran anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı spot piyasada 610,50 lira, satış fiyatı ise 625,75 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın fiyatları ise 381 liranın üzerinde seyrediyor.

01.06.2020 - 08:27

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