Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Haziran 2020 anlık ve güncel altın alış satış fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Haziran anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı spot piyasada 610,50 lira, satış fiyatı ise 625,75 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın fiyatları ise 381 liranın üzerinde seyrediyor.
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