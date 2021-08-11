Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Ağustos 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 11 Ağustos 2021 anlık ve güncel gram alış fiyatı 479,30 lira, satış fiyatı 479,53 lira seviyesinde yer alıyor. Çeyrekaltında ise alış fiyatı 768,02 lira, satış fiyatı 787,36 liradan işlem görüyor.

11.08.2021 - 08:48

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Ağustos 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Ayrıntılar geliyor...


GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...