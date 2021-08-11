Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Ağustos 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 11 Ağustos 2021 anlık ve güncel gram alış fiyatı 479,30 lira, satış fiyatı 479,53 lira seviyesinde yer alıyor. Çeyrekaltında ise alış fiyatı 768,02 lira, satış fiyatı 787,36 liradan işlem görüyor.
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