Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Ağustos 2021 güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 484 lira seviyesinde işlem görüyor.



Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 478,4 liradan tamamladı.



Çeyrek altın 791 lira, Cumhuriyet altını da 3.156 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.738 dolardan alıcı buluyor.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde altının ons fiyatının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydederek, veri sonrası oynaklığın artabileceğini belirtti.



Teknik açıdan 1.760 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.725 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.