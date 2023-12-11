Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Aralık 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
İsrail-Hamas çatışmalarıyla başlayan yükselişini sürdüren ons altın 1995 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 1742 liraya el değiştiriyor.
Çeyrek altın 3120 lira
Yarım altın 6258 lira
Tam altın 12407 lira
Cumhuriyet altını 12479 lira
Reşat altın 12509 lira
Gremse altın 31019 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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