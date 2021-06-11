Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Haziran 2021 çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 511 lira seviyesinde işlem görüyor.



Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 514,8 liradan tamamladı.



Yeni güne de değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste beşinci güne taşıyan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 510,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 840 lira, Cumhuriyet altını da 3.431 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.900 dolardan alıcı buluyor.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle dolar kurundaki gerilemenin ons fiyatını desteklediğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki gerilemenin altın fiyatlarını baskıladığını kaydetti.



Bugün, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışı ile ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.872 ve 1.855 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.