Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Kasım 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot 11 Kasım 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 939,39 lira, satış fiyatı 962,92 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 590,72 lira, satış fiyatı 591,43 liradan işlem görüyor.

Haberler 11.11.2021 - 09:08

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Kasım 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Ayrıntılar geliyor...


GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...