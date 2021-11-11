Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Kasım 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot 11 Kasım 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 939,39 lira, satış fiyatı 962,92 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 590,72 lira, satış fiyatı 591,43 liradan işlem görüyor.
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