Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ekim 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 12  Ekim 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 813,59 lira, satış fiyatı 833,95 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 508,36 lira, satış fiyatı 508,70 lira seviyesinde yer alıyor.

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 07:59

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ekim 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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