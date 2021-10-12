Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ekim 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 12 Ekim 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 813,59 lira, satış fiyatı 833,95 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 508,36 lira, satış fiyatı 508,70 lira seviyesinde yer alıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.