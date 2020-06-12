Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı spot piyasada 607,56 lira, satış fiyatı ise 622,76 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 379,51 lira, satış fiyatı 379,88 liradan işlem görüyor.

12.06.2020 - 08:02

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Haziran 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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