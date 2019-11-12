Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 432,90 lira, satış fiyatı 443,69 liradan işlem görüyor. Gram altın alış fiyatı 270,48 lira, satış fiyatı ise 270,55 lira seviyesinde yer alıyor.

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