Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 12 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 781,97 lira, satış fiyatı 801,48 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 488,44 lira, satış fiyatı 489,13 lira seviyesinde yer alıyor.
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