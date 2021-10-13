Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Ekim 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 13 Ekim 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 819,42 lira, satış fiyatı 839,93 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 511,82 lira, satış fiyatı 512,38 lira seviyesinde yer alıyor.
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