Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Mayıs 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatları, yatırımcılar Fed'in ilk faiz indiriminin zamanına ilişkin ipucu verebilecek olan ABD enflasyon verilerini beklerken geriledi.

Ons altın yüzde 0,72 gerileyerek 2.343 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram ve çeyrek fiyatları, hem hem de Dolar/TL'den etkilendi.

Gram altın, 2.428 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın, 3.973 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

Bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ABD'de beklenilenden erken faiz indirimine gidilip gidilmeyeceği konusunda belirleyici olacak.

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları - 1 Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ABD nisan tüketici enflasyonu verisi üst üste üç ay beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından yakından izlenecek. Tüketici fiyatlarının marttaki yüzde 0,4 artışın ardından nisanda aylık yüzde 0,3 artacağı ve yıllık enflasyonun yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Verinin düşük açıklanmasının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri temmuzda düşüreceği yönünde beklentileri artırması bekleniyor. Piyasalar temmuz ayında yüzde 25 olasılıkla faiz indirimine gidileceğini fiyatlıyor.

Avrupa'da açıklanacak nihai enflasyon verilerinin de Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Haziran'da faiz indirimine gideceği yönünde beklentileri kuvvetlendirmesi bekleniyor.

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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