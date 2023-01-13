Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Ocak 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve doların güç kaybetmesiyle altın fiyatları güçlü seyrini koruyor.



Altının ons fiyatı dün ABD enflasyon verisinin ardından mayıs ayından beri ilk kez 1900 doların üzerine çıktı. Altının onsu bugün de 1900 doların hemen altında hareket ediyor.

İç piyasada gram altın dün 1148 dolarla rekor kırması sonrasında 1143 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1900, cumhuriyet altını 7 bin 820 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun düşüş trendine girmiş olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceğine ilişkin beklentiler ağırlık kazanıyor.



ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e gerilerken, aylık bazda yüzde 0,1'lik düşüş görüldü.



DOLAR 7 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE



Uluslararası piyasalarda dolar verilerin ABD'de enflasyonun yavaşladığını

göstermesinin Fed'in agresif faiz artırımlarını bırakacağı beklentilerini kuvvetlendirmesiyle hazirandan bu yana en düşük düzeyi gördü. Dolar endeksi 102 seviyesinde hareket ediyor.



FED YETKİLİLERİNDEN SÖZLÜ YÖNLENDİRMELER



Fed yetkilileri dün sözle yönlendirmelere devam etti.



St. Louis Fed Başkanı James Bullard iş gücü piyasasının güçlü seyrettiğini kaydederek, TÜFE'deki yavaşlamaya rağmen enflasyonun hala yüksek ve Fed'in hedefinin çok üzerinde olduğunu, faiz oranı yüzde 5'in üzerine çıkacaksa bunun bir an önce yapılmasını tercih ettiği dile getirdi.



Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de Fed'in güvenilirliğini sürdürmesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefinin tutturulması gerektiğini belirterek, enflasyonun yavaşlaması nedeniyle faiz oranlarında geçen yılki gibi agresif artışlara gerek olmadığını kaydetti.



Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise enflasyondaki artışın en kötüsünün muhtemelen geride kaldığını, Fed'in gelecekteki faiz kararlarında 25 baz puanlık faiz artışlarına geçmesinin zamanının geldiğini ifade etti.

25 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENTİSİ



Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağı ihtimali yüzde 94'e çıkarken, martta 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 76 seviyesinde bulunuyor.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.