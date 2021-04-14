Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 14 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 728,86 lira, satış fiyatı 747,08 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 455,18 lira, satış fiyatı 456,03 lira seviyesinde yer alıyor.
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