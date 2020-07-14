Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 634,44 lira, satış fiyatı 650,29 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 396,29 lira, satış fiyatı 396,75 liradan işlem görüyor.
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